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Борьба

Смирновой не потребуется операция после тычка в глаз на ЧМ по борьбе

Никита Давыдов

Российской спортсменке Елизавете Смирновой не будут проводить операцию после травмы глаза, которую она получила на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

В поединке 1/8 финала в весовой категории до 50 кг американка Морган Тернер попала россиянке пальцем в глаз и была дисквалифицирована. Смирнова вышла в четвертьфинал, однако врачи Объединенного мира борьбы (UWW) не разрешили ей продолжить соревнования из-за повреждения.

«Операции не будет, но в соревнования ей вернуться не разрешили», — сообщили в ФСБР.

26-летняя Смирнова является бронзовым призером чемпионата мира 2025 года и чемпионата Европы 2026 года.

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходит в Астане с 24 октября по 1 ноября.

Источник: РИА Новости
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Сборная России по борьбе
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