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Борьба

Емелин стал бронзовым призером чемпионата мира по борьбе

Никита Давыдов

Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин стал бронзовым призером чемпионата мира в Астане.

В поединке за третье место в весовой категории до 63 кг 31-летний россиянин победил представителя Катара Арефа Мохаммади — 9:0.

В полуфинале Емелин уступил азербайджанцу Нихату Маммадли при счете 2:2 по дополнительным показателям. До этого он выиграл у представителя КНДР Чана Кима (6:3) и японца Кайсэя Танабэ (10:0).

Емелин является чемпионом мира 2018 года, серебряным призером мирового первенства 2019 года и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. Также россиянин трижды выигрывал чемпионат Европы — в 2018, 2021 и 2026 годах.

Чемпионат мира по борьбе проходит в Астане с 24 октября по 1 ноября.

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Сборная России по борьбе
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