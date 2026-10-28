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Елизавету Смирнову сняли с ЧМ по борьбе 2026 после травмы глаза в схватке с американкой Морган Тернер: подробности инцидента и возможный судебный иск

Смирнову сняли с ЧМ по борьбе из-за травмы глаза, полученной в схватке с американкой. Тренер Елизаветы готова идти в суд

Максим Слекишин
корреспондент
Фото ФСБР
«Соперница из США лишила нас медали, возможно, золотой».

Российская спортсменка Елизавета Смирнова лишилась шанса на медаль чемпионата мира по борьбе в Астане из-за грубости соперницы: американка Морган Тернер дважды ткнула нашу соотечественницу пальцем в глаза и нанесла серьезную травму. Пострадавшую сняли с турнира и увезли в больницу на скорой. Теперь ее тренер намерена судиться с представительницей США.

«Сознательное нанесение физического вреда»

Инцидент произошел в поединке 1/8 финала в весовой категории до 50 кг. Американка дважды попала пальцем в глаз Елизавете — первый эпизод судьи оставили без наказания, но после повторного нарушения при счете 8:7 в пользу россиянки все же дисквалифицировали Тернер за грубость.

Несмотря на автоматическую победу, продолжить выступление на турнире 26-летняя спортсменка не смогла. Врачи Объединенного мира борьбы запретили Елизавете выходить на ковер и отправили в больницу.

«Американка сначала ткнула в правый, потом в левый. У меня порвана слизистая глаза и царапины на сетчатках обоих глаз», — рассказала Смирнова пресс-службе Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

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Обследование показало: хирургическое вмешательство россиянке не потребуется, но вернуться на турнир ей не разрешили из-за риска осложнений.

Обидный итог, учитывая, что у Елизаветы к тому моменту еще оставались шансы на бронзу. Ее несостоявшаяся соперница по четвертьфиналу Ниилам из Индии без борьбы прошла дальше, а затем пробилась в решающий поединок. Это открывало Смирновой путь в утешительный раунд при условии медицинского допуска.

Тренер спортсменки Наталья Смирнова резко раскритиковала действия Тернер. По мнению наставницы, американка сознательно нанесла вред здоровью ее подопечной.

«Она лишила нас медали, возможно, золотой. Мы очень много работали, тренировались, и Лиза была в отличной спортивной форме. То, что сделала эта спортсменка, — это сознательное нанесение физического вреда. Последствием могла бы стать потеря зрения. Мы изучим юридическую сторону вопроса и рассматриваем возможность обращения в суд», — приводит слова специалиста пресс-службе ФСБР.

Позднее в разговоре с ТАСС Наталья подтвердила свои намерения: «Готовим иск».

Фото ФСБР

«Мне кажется, могла бы побороться»

Елизавета тяжело восприняла случившееся. Бронзовый призер чемпионата мира 2025 года и чемпионата Европы 2026-го явно рассчитывала улучшить свои результаты в Астане — не сложилось.

По словам Смирновой, она чувствует себя нормально, но сильно расстроена. Россиянка даже была готова продолжить выступление с повязкой.

«Врачи сказали, что зашивать ничего не надо. И мне кажется, я могла бы побороться. Если бы перевязали бинтом, смогла бы с одним глазом. Но официальный доктор соревнований не разрешил выходить на ковер, так как боится осложнений», — отметила Елизавета.

Повреждения глаз и области вокруг них совсем не редки на турнирах по борьбе, и медики очень серьезно относятся к подобным повреждениям из-за риска осложнений. Показательный случай произошел весной 2024 года на олимпийском отборочном турнире в Баку: трехкратный чемпион мира Гаджи Алиев получил рассечение брови в схватке с французом Хамзатом Арсамерзуевым. Азербайджанцу наложили швы, после чего он продолжил поединок. Однако позднее у борца развилась инфекция, из-за которой сильно опухло лицо.

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