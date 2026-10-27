Бронзовый призер чемпионата мира Емелин: «Сборная России переживает период обновления»

Бронзовый призер чемпионата мира-2026 по греко-римской борьбе Сергей Емелин заявил, что неудачное выступление сборной России в Астане не говорит о спаде.

«У нас уже были удачные выступления: мы брали шесть золотых медалей из десяти весовых категорий. То, что сейчас спад, ни о чем не говорит. И то, что российская команда едет домой с двумя медалями, это вы ещё подождите.

Я считаю, что это как у орла: когда он становится взрослым, у него загибается клюв и появляются жесткие перья. Он сначала об скалу ломает клюв, и у него вырастает новый, потом рвет себе перья, чтобы летать. Вот и мы сейчас на том этапе, когда нужно обновиться», — приводит слова Емелина ТАСС.

Сборная России по греко-римской борьбе завершила чемпионат мира в Астане с двумя наградами: серебро завоевал Артур Саргсян (до 97 кг), бронзу — Емелин (до 63 кг). В схватке за третье место россиянин победил катарца Арефа Мохаммади со счётом 9:0.

Чемпионат мира по спортивной борьбе в Астане проходит с 24 октября по 1 ноября.