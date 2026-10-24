Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Борьба
Чемпионат мира по борьбе 2026: расписание, даты, участники, состав сборной России и где смотреть трансляции

Чемпионат мира по спортивной борьбе-2026: расписание соревнований и российские участники

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Абдулрашид Садулаев.
Фото Reuters
Гайд по ЧМ по вольной, греко-римской и женской борьбе в Казахстане.

Чемпионат мира по спортивной борьбе-2026 проходит с 24 октября по 1 ноября в Астане (Казахстан). На турнир заявлены около 900 спортсменов, которые разыграют 30 комплектов медалей в вольной, греко-римской и женской борьбе. Российские борцы участвуют в соревнованиях под национальным флагом. Рассказываем о расписании чемпионата мира, главных участниках, составе сборной России и о том, где смотреть прямые трансляции.

Когда и где пройдет чемпионат мира по борьбе-2026

Чемпионат мира по борьбе-2026 проходит с 24 октября по 1 ноября в столице Казахстана Астане. Соревнования принимает многофункциональный спортивный комплекс «Барыс Арена».

Изначально турнир планировалось провести в Манаме (Бахрейн). Однако 22 мая 2026 года Объединенный мир борьбы (United World Wrestling, UWW) объявил о переносе соревнований в Казахстан из-за геополитической ситуации и возможных сложностей с международными поездками.

Астана принимает чемпионат мира по борьбе во второй раз. Ранее мировое первенство проходило в столице Казахстана в 2019 году.

На турнире разыграют 30 комплектов наград — по десять в каждом виде. Первыми соревнования начали представители греко-римского стиля, затем в борьбу за медали вступят женщины, а завершат чемпионат мира борцы вольного стиля.

Сергей Семенов.
Фото AFP

Расписание чемпионата мира по борьбе-2026

Чемпионат мира по спортивной борьбе продлится девять дней. С 24 по 27 октября пройдут соревнования по греко-римской борьбе, с 27 по 30 октября — по женской, а с 29 октября по 1 ноября — по вольной борьбе.

Полное расписание чемпионата мира по борьбе 2026 года (время московское)

24 октября, суббота

  • 08.30. Греко-римская борьба. Квалификация в категориях до 55, 60, 77 и 82 кг.
  • 16.00. Церемония открытия.
  • 17.00. Греко-римская борьба. Полуфиналы в категориях до 55, 60, 77 и 82 кг.

25 октября, воскресенье

  • 08.30. Греко-римская борьба. Квалификация в категориях до 72, 97 и 130 кг, утешительные схватки в категориях до 55, 60, 77 и 82 кг.
  • 14.45. Греко-римская борьба. Полуфиналы в категориях до 72, 97 и 130 кг.
  • 16.00. Греко-римская борьба. Финалы и схватки за бронзовые медали в категориях до 55, 60, 77 и 82 кг.

26 октября, понедельник

  • 08.30. Греко-римская борьба. Квалификация в категориях до 63, 67 и 87 кг, утешительные схватки в категориях до 72, 97 и 130 кг.
  • 14.45. Греко-римская борьба. Полуфиналы в категориях до 63, 67 и 87 кг.
  • 16.00. Греко-римская борьба. Финалы и схватки за бронзовые медали в категориях до 72, 97 и 130 кг.

27 октября, вторник

  • 08.30. Женская борьба. Квалификация в категориях до 50, 57, 65 и 76 кг. Греко-римская борьба. Утешительные схватки в категориях до 63, 67 и 87 кг.
  • 14.30. Женская борьба. Полуфиналы в категориях до 50, 57, 65 и 76 кг.
  • 16.00. Греко-римская борьба. Финалы и схватки за бронзовые медали в категориях до 63, 67 и 87 кг.

28 октября, среда

  • 08.30. Женская борьба. Квалификация в категориях до 53, 62, 68 и 72 кг, утешительные схватки в категориях до 50, 57, 65 и 76 кг.
  • 14.30. Женская борьба. Полуфиналы в категориях до 53, 62, 68 и 72 кг.
  • 16.00. Женская борьба. Финалы и схватки за бронзовые медали в категориях до 50, 57, 65 и 76 кг.

29 октября, четверг

  • 08.30. Женская борьба. Квалификация в категориях до 55 и 59 кг, утешительные схватки в категориях до 53, 62, 68 и 72 кг. Вольная борьба. Квалификация в категориях до 65 и 97 кг.
  • 14.30. Женская борьба. Полуфиналы в категориях до 55 и 59 кг. Вольная борьба. Полуфиналы в категориях до 65 и 97 кг.
  • 16.00. Женская борьба. Финалы и схватки за бронзовые медали в категориях до 53, 62, 68 и 72 кг.

30 октября, пятница

  • 08.30. Вольная борьба. Квалификация в категориях до 61, 70, 86 и 125 кг, утешительные схватки в категориях до 65 и 97 кг. Женская борьба. Утешительные схватки в категориях до 55 и 59 кг.
  • 14.30. Вольная борьба. Полуфиналы в категориях до 61, 70, 86 и 125 кг.
  • 16.00. Женская борьба. Финалы и схватки за бронзовые медали в категориях до 55 и 59 кг. Вольная борьба. Финалы и схватки за бронзовые медали в категориях до 65 и 97 кг.

31 октября, суббота

  • 08.30. Вольная борьба. Квалификация в категориях до 57, 74, 79 и 92 кг, утешительные схватки в категориях до 61, 70, 86 и 125 кг.
  • 14.30. Вольная борьба. Полуфиналы в категориях до 57, 74, 79 и 92 кг.
  • 16.00. Вольная борьба. Финалы и схватки за бронзовые медали в категориях до 61, 70, 86 и 125 кг.

1 ноября, воскресенье

  • 14.30. Вольная борьба. Утешительные схватки в категориях до 57, 74, 79 и 92 кг.
  • 16.00. Вольная борьба. Финалы и схватки за бронзовые медали в категориях до 57, 74, 79 и 92 кг.
Кайл Снайдер.
Фото Global Look Press

Участники чемпионата мира по борьбе-2026

На чемпионат мира по спортивной борьбе-2026 заявлены около 900 спортсменов из разных стран. Среди них — олимпийские чемпионы, победители и призеры предыдущих соревнований.

Одной из главных интриг турнира станет борьба за золото в весовой категории до 97 кг вольного стиля. Здесь заявлены сразу несколько титулованных спортсменов: двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев (Россия), олимпийский чемпион Кайл Снайдер (США), чемпион Олимпиады-2024 Ахмед Тажудинов (Бахрейн) и олимпийский чемпион Хассан Яздани (Иран), перешедший в новую весовую категорию.

Джордан Барроуз и&nbsp;Кайл Снайдер.«Самые красивые женщины — в США. И самая лучшая еда в США». Интервью с Джорданом Барроузом и Кайлом Снайдером

В тяжелом весе до 125 кг среди претендентов на медали — иранец Амир Хоссейн Заре, американец Уайатт Хендриксон и представитель России Абдулла Курбанов.

В греко-римской борьбе среди известных участников — Малхас Амоян (Армения), Акжол Махмудов (Кыргызстан), Хади Сарави (Иран) и Луис Орта (Куба).

В женских соревнованиях выступят олимпийская чемпионка Юи Сусаки (Япония), представительница Эквадора Лусия Йепес и другие ведущие спортсменки.

Абасгаджи Магомедов.
Фото Global Look Press

Российские участники чемпионата мира по борьбе-2026

На чемпионате мира по борьбе-2026 российские спортсмены выступают под национальным флагом. В случае победы на церемонии награждения будет исполняться гимн России. Соответствующее решение Объединенный мир борьбы принял 15 мая 2026 года.

По последней опубликованной заявке Федерации спортивной борьбы России в состав команды вошли 30 спортсменов — по десять представителей вольной, греко-римской и женской борьбы.

Вольная борьба:

  • До 57 кг — Абубакар Муталиев.
  • До 61 кг — Заур Угуев.
  • До 65 кг — Абасгаджи Магомедов.
  • До 70 кг — Ибрагим Ибрагимов.
  • До 74 кг — Иналбек Шериев.
  • До 79 кг — Исмаил Ханиев.
  • До 86 кг — Ибрагим Кадиев.
  • До 92 кг — Аманула Гаджимагомедов.
  • До 97 кг — Абдулрашид Садулаев.
  • До 125 кг — Абдулла Курбанов.

Греко-римская борьба:

  • До 55 кг — Эмин Сефершаев.
  • До 60 кг — Анвар Аллахьяров.
  • До 63 кг — Сергей Емелин.
  • До 67 кг — Даниял Агаев.
  • До 72 кг — Мингиян Горяев.
  • До 77 кг — Сергей Кутузов.
  • До 82 кг — Гамзат Гаджиев.
  • До 87 кг — Милад Алирзаев.
  • До 97 кг — Артур Саргсян.
  • До 130 кг — Сергей Семенов.

Женская борьба:

  • До 50 кг — Елизавета Смирнова.
  • До 53 кг — Виктория Ваулина.
  • До 55 кг — Екатерина Вербина.
  • До 57 кг — Анастасия Яндушкина.
  • До 59 кг — Светлана Липатова.
  • До 62 кг — Амина Танделова.
  • До 65 кг — Алина Касабиева.
  • До 68 кг — Елизавета Петлякова.
  • До 72 кг — Ксения Буракова.
  • До 76 кг — Мария Силина.

Одним из лидеров российской команды станет Абдулрашид Садулаев — двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира. Также в состав вошли олимпийский чемпион Токио-2020 Заур Угуев и двукратный призер Олимпийских игр Сергей Семенов.

22 октября ФСБР сообщила о замене в весовой категории до 76 кг среди женщин. Валентина Тохтоева получила травму голеностопа на одной из последних тренировок. Вместо нее в состав включили Марию Силину — бронзового призера первенства Европы U-23.

Где смотреть чемпионат мира по борьбе-2026 в России

Прямые трансляции чемпионата мира по спортивной борьбе 2026 года будут доступны на официальной платформе Объединенного мира борьбы — UWW+.

Сервис планирует показать квалификационные схватки, полуфиналы и финалы во всех трех видах борьбы. Для просмотра прямых эфиров предусмотрена платная подписка. На платформе также будут доступны записи поединков.

Абдулрашид Садулаев.Садулаев победил чемпиона России и отобрался на ЧМ! Олимпийский чемпион вернулся после травмы

Следить за чемпионатом мира можно на официальном сайте United World Wrestling (uww.org), где публикуются результаты схваток, турнирные сетки, медальный зачет и информация об участниках.

В России смотреть чемпионат мира по борьбе можно на сайте matchtv.ru, показ ключевых и финальных схваток будет доступен на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Новости соревнований, результаты выступлений российских спортсменов и информацию о медалях можно найти на сайте «Спорт-Экспресса».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная России по борьбе
Читайте также
«Нервно стоит». Нужен ли «Спартаку» Максименко в воротах в дерби с ЦСКА
Нидерланды не пустили наших лидеров на ЧМ? У России есть ответ — Рощина завоевала серебро в многоборье
Чемпионат мира по спортивной борьбе-2026: расписание соревнований и российские участники
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Вадим Хамутцких
«Волейбол. Наши чемпионы» | Вадим Хамутцких
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Борец и волейболистка поженились и стали звездами соцсетей. Супруга выше мужа на 22 см
Новости
RSS RSS
Все новости