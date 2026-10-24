Чемпионат мира по спортивной борьбе-2026: расписание соревнований и российские участники

Гайд по ЧМ по вольной, греко-римской и женской борьбе в Казахстане.

Чемпионат мира по спортивной борьбе-2026 проходит с 24 октября по 1 ноября в Астане (Казахстан). На турнир заявлены около 900 спортсменов, которые разыграют 30 комплектов медалей в вольной, греко-римской и женской борьбе. Российские борцы участвуют в соревнованиях под национальным флагом. Рассказываем о расписании чемпионата мира, главных участниках, составе сборной России и о том, где смотреть прямые трансляции.

Когда и где пройдет чемпионат мира по борьбе-2026

Чемпионат мира по борьбе-2026 проходит с 24 октября по 1 ноября в столице Казахстана Астане. Соревнования принимает многофункциональный спортивный комплекс «Барыс Арена».

Изначально турнир планировалось провести в Манаме (Бахрейн). Однако 22 мая 2026 года Объединенный мир борьбы (United World Wrestling, UWW) объявил о переносе соревнований в Казахстан из-за геополитической ситуации и возможных сложностей с международными поездками.

Астана принимает чемпионат мира по борьбе во второй раз. Ранее мировое первенство проходило в столице Казахстана в 2019 году.

На турнире разыграют 30 комплектов наград — по десять в каждом виде. Первыми соревнования начали представители греко-римского стиля, затем в борьбу за медали вступят женщины, а завершат чемпионат мира борцы вольного стиля.

Сергей Семенов. Фото AFP

Расписание чемпионата мира по борьбе-2026

Чемпионат мира по спортивной борьбе продлится девять дней. С 24 по 27 октября пройдут соревнования по греко-римской борьбе, с 27 по 30 октября — по женской, а с 29 октября по 1 ноября — по вольной борьбе.

Полное расписание чемпионата мира по борьбе 2026 года (время московское)

24 октября, суббота

08.30. Греко-римская борьба. Квалификация в категориях до 55, 60, 77 и 82 кг.

16.00. Церемония открытия.

17.00. Греко-римская борьба. Полуфиналы в категориях до 55, 60, 77 и 82 кг.

25 октября, воскресенье

08.30. Греко-римская борьба. Квалификация в категориях до 72, 97 и 130 кг, утешительные схватки в категориях до 55, 60, 77 и 82 кг.

14.45. Греко-римская борьба. Полуфиналы в категориях до 72, 97 и 130 кг.

16.00. Греко-римская борьба. Финалы и схватки за бронзовые медали в категориях до 55, 60, 77 и 82 кг.

26 октября, понедельник

08.30. Греко-римская борьба. Квалификация в категориях до 63, 67 и 87 кг, утешительные схватки в категориях до 72, 97 и 130 кг.

14.45. Греко-римская борьба. Полуфиналы в категориях до 63, 67 и 87 кг.

16.00. Греко-римская борьба. Финалы и схватки за бронзовые медали в категориях до 72, 97 и 130 кг.

27 октября, вторник

08.30. Женская борьба. Квалификация в категориях до 50, 57, 65 и 76 кг. Греко-римская борьба. Утешительные схватки в категориях до 63, 67 и 87 кг.

14.30. Женская борьба. Полуфиналы в категориях до 50, 57, 65 и 76 кг.

16.00. Греко-римская борьба. Финалы и схватки за бронзовые медали в категориях до 63, 67 и 87 кг.

28 октября, среда

08.30. Женская борьба. Квалификация в категориях до 53, 62, 68 и 72 кг, утешительные схватки в категориях до 50, 57, 65 и 76 кг.

14.30. Женская борьба. Полуфиналы в категориях до 53, 62, 68 и 72 кг.

16.00. Женская борьба. Финалы и схватки за бронзовые медали в категориях до 50, 57, 65 и 76 кг.

29 октября, четверг

08.30. Женская борьба. Квалификация в категориях до 55 и 59 кг, утешительные схватки в категориях до 53, 62, 68 и 72 кг. Вольная борьба. Квалификация в категориях до 65 и 97 кг.

14.30. Женская борьба. Полуфиналы в категориях до 55 и 59 кг. Вольная борьба. Полуфиналы в категориях до 65 и 97 кг.

16.00. Женская борьба. Финалы и схватки за бронзовые медали в категориях до 53, 62, 68 и 72 кг.

30 октября, пятница

08.30. Вольная борьба. Квалификация в категориях до 61, 70, 86 и 125 кг, утешительные схватки в категориях до 65 и 97 кг. Женская борьба. Утешительные схватки в категориях до 55 и 59 кг.

14.30. Вольная борьба. Полуфиналы в категориях до 61, 70, 86 и 125 кг.

16.00. Женская борьба. Финалы и схватки за бронзовые медали в категориях до 55 и 59 кг. Вольная борьба. Финалы и схватки за бронзовые медали в категориях до 65 и 97 кг.

31 октября, суббота

08.30. Вольная борьба. Квалификация в категориях до 57, 74, 79 и 92 кг, утешительные схватки в категориях до 61, 70, 86 и 125 кг.

14.30. Вольная борьба. Полуфиналы в категориях до 57, 74, 79 и 92 кг.

16.00. Вольная борьба. Финалы и схватки за бронзовые медали в категориях до 61, 70, 86 и 125 кг.

1 ноября, воскресенье

14.30. Вольная борьба. Утешительные схватки в категориях до 57, 74, 79 и 92 кг.

16.00. Вольная борьба. Финалы и схватки за бронзовые медали в категориях до 57, 74, 79 и 92 кг.

Кайл Снайдер. Фото Global Look Press

Участники чемпионата мира по борьбе-2026

На чемпионат мира по спортивной борьбе-2026 заявлены около 900 спортсменов из разных стран. Среди них — олимпийские чемпионы, победители и призеры предыдущих соревнований.

Одной из главных интриг турнира станет борьба за золото в весовой категории до 97 кг вольного стиля. Здесь заявлены сразу несколько титулованных спортсменов: двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев (Россия), олимпийский чемпион Кайл Снайдер (США), чемпион Олимпиады-2024 Ахмед Тажудинов (Бахрейн) и олимпийский чемпион Хассан Яздани (Иран), перешедший в новую весовую категорию.

В тяжелом весе до 125 кг среди претендентов на медали — иранец Амир Хоссейн Заре, американец Уайатт Хендриксон и представитель России Абдулла Курбанов.

В греко-римской борьбе среди известных участников — Малхас Амоян (Армения), Акжол Махмудов (Кыргызстан), Хади Сарави (Иран) и Луис Орта (Куба).

В женских соревнованиях выступят олимпийская чемпионка Юи Сусаки (Япония), представительница Эквадора Лусия Йепес и другие ведущие спортсменки.

Абасгаджи Магомедов. Фото Global Look Press

Российские участники чемпионата мира по борьбе-2026

На чемпионате мира по борьбе-2026 российские спортсмены выступают под национальным флагом. В случае победы на церемонии награждения будет исполняться гимн России. Соответствующее решение Объединенный мир борьбы принял 15 мая 2026 года.

По последней опубликованной заявке Федерации спортивной борьбы России в состав команды вошли 30 спортсменов — по десять представителей вольной, греко-римской и женской борьбы.

Вольная борьба:

До 57 кг — Абубакар Муталиев.

До 61 кг — Заур Угуев.

До 65 кг — Абасгаджи Магомедов.

До 70 кг — Ибрагим Ибрагимов.

До 74 кг — Иналбек Шериев.

До 79 кг — Исмаил Ханиев.

До 86 кг — Ибрагим Кадиев.

До 92 кг — Аманула Гаджимагомедов.

До 97 кг — Абдулрашид Садулаев.

До 125 кг — Абдулла Курбанов.

Греко-римская борьба:

До 55 кг — Эмин Сефершаев.

До 60 кг — Анвар Аллахьяров.

До 63 кг — Сергей Емелин.

До 67 кг — Даниял Агаев.

До 72 кг — Мингиян Горяев.

До 77 кг — Сергей Кутузов.

До 82 кг — Гамзат Гаджиев.

До 87 кг — Милад Алирзаев.

До 97 кг — Артур Саргсян.

До 130 кг — Сергей Семенов.

Женская борьба:

До 50 кг — Елизавета Смирнова.

До 53 кг — Виктория Ваулина.

До 55 кг — Екатерина Вербина.

До 57 кг — Анастасия Яндушкина.

До 59 кг — Светлана Липатова.

До 62 кг — Амина Танделова.

До 65 кг — Алина Касабиева.

До 68 кг — Елизавета Петлякова.

До 72 кг — Ксения Буракова.

До 76 кг — Мария Силина.

Одним из лидеров российской команды станет Абдулрашид Садулаев — двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира. Также в состав вошли олимпийский чемпион Токио-2020 Заур Угуев и двукратный призер Олимпийских игр Сергей Семенов.

22 октября ФСБР сообщила о замене в весовой категории до 76 кг среди женщин. Валентина Тохтоева получила травму голеностопа на одной из последних тренировок. Вместо нее в состав включили Марию Силину — бронзового призера первенства Европы U-23.

Где смотреть чемпионат мира по борьбе-2026 в России

Прямые трансляции чемпионата мира по спортивной борьбе 2026 года будут доступны на официальной платформе Объединенного мира борьбы — UWW+.

Сервис планирует показать квалификационные схватки, полуфиналы и финалы во всех трех видах борьбы. Для просмотра прямых эфиров предусмотрена платная подписка. На платформе также будут доступны записи поединков.

Следить за чемпионатом мира можно на официальном сайте United World Wrestling (uww.org), где публикуются результаты схваток, турнирные сетки, медальный зачет и информация об участниках.

В России смотреть чемпионат мира по борьбе можно на сайте matchtv.ru, показ ключевых и финальных схваток будет доступен на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Новости соревнований, результаты выступлений российских спортсменов и информацию о медалях можно найти на сайте «Спорт-Экспресса».