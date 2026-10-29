Садулаев продолжит выступление на чемпионате мира-2026, несмотря на травму

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев не намерен сниматься с чемпионата мира в Астане.

В четвертьфинале турнира в весовой категории до 97 килограммов Садулаев уступил американцу Кайлу Снайдеру (4:4, по последнему результативному действию). В ходе схватки у россиянина возникли проблемы с ногой — спортсмену потребовалась помощь врача. Несмотря на повреждение, у Садулаева сохраняются шансы завоевать бронзовую медаль.

«Буду бороться, конечно», — цитирует 30-летнего борца ТАСС.

Садулаев является шестикратным чемпионом мира. Турнир в Астане завершится 1 ноября.

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