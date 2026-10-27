Емелин — о бронзе чемпионата мира: «Жажда крови все еще есть, она не угасла»

Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин прокомментировал завоевание бронзовой медали чемпионата мира в Астане и рассказал о планах на продолжение карьеры.

В полуфинале весовой категории до 63 кг 31-летний россиянин уступил азербайджанцу Нихату Маммадли при счете 2:2 по дополнительным показателям. В схватке за третье место Емелин победил представителя Катара Арефа Мохаммади (9:0).

«Осадок есть, и он большой. Это трудно описать словами, но когда ты выходишь бороться за бронзовую медаль, а не на финальный поединок, это уже другое чувство. Восемь лет назад я выигрывал, и те эмоции... Не знаю, как это правильно сказать на публику, но «жажда крови» все еще есть, она не угасла.

Сколько лет себе на ковре еще даю, не знаю. Этот цикл точно. До 35, наверное, уже не буду, хотя... Надо исходить из кондиций. Есть люди, например, Алексей Мишин, олимпийский чемпион, мой земляк — боролся до сорока лет. Но таких единицы, посмотрим», — приводит слова Емелина ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходит в Астане с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены выступают на турнире с национальным флагом и гимном.