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Садулаев поборется за бронзу на чемпионате мира в Астане

Садулаев поборется за бронзу на чемпионате мира в Астане

Сергей Ярошенко

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев поборется за бронзовую медаль чемпионата мира в Астане в весовой категории до 97 кг.

В четвертьфинале 30-летний россиянин уступил олимпийскому чемпиону американцу Кайлу Снайдеру. Поединок завершился со счетом 4:4, победа была присуждена Снайдеру по последнему результативному действию. Американец впоследствии вышел в финал, благодаря чему Садулаев получил право выступить в утешительном раунде.

Первым соперником россиянина станет турок Альперен Токгоз. В случае победы Садулаев встретится в поединке за бронзу с поляком Збигневом Барановски.

Садулаев впервые во взрослой карьере выступит в утешительном турнире. Для него чемпионат мира в Астане стал девятым. Ранее россиянин шесть раз выигрывал золото мировых первенств — в 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 и 2024 годах.

Чемпионат мира завершится 1 ноября. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям без ограничений во всех возрастных категориях.

Абдулрашид Садулаев.Садулаев снова проиграл Снайдеру. Россиянин вел 4:1, но остался без золота ЧМ

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Абдулрашид Садулаев
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