Касабиева — о победе на ЧМ по спортивной борьбе: «Это самое большое достижение в моей карьере»

Чемпионка мира по борьбе, россиянка Алина Касабиева рассказала журналистам о первых эмоциях после победы на чемпионате мира в Астане и круге почета с флагом страны.

«Первые эмоции — это радость. Это самое большое достижение в моей карьере. С божьей помощью мы работали. Не знаю насчет истории, главное, что получилось выиграть, отдать всю себя в схватке», — приводит слова Касабиевой ТАСС.

В схватке за золото в весовой категории до 65 кг Касабиева одолела Ирину Рингачи из Молдавии. Для сборной России это первое золото турнира.

Последний раз из россиянок на чемпионатах мира побеждали Инна Тражукова и Наталья Воробьева — в 2019 году в Нур-Султане. Ранее в Астане российские борцы взяли серебро и бронзу.

Касабиевой 23 года. Она двукратная чемпионка России и бронзовый призер первенства Европы среди спортсменок до 23 лет.

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