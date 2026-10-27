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Тренер Смирновой намерена подать в суд на американскую соперницу после тычка в глаз

Никита Давыдов

Тренер российской спортсменки Елизаветы Смирновой Наталья Смирнова сообщила о намерении подать в суд на американку Морган Тернер.

27 октября в поединке 1/8 финала чемпионата мира по борьбе в Астане в весовой категории до 50 кг Тернер дважды ткнула Смирнову пальцем в глаз, повредив ей роговицу. Американку дисквалифицировали, однако врачи Объединенного мира борьбы не разрешили россиянке продолжить соревнования. Смирнову доставили в больницу.

«Мы намерены подать в суд на американку. Столько мы с Лизой прошли: столько травм, болезней, восстановления. Она была здорова и готова выигрывать. И вот такой удар — покинула чемпионат мира на скорой. Готовим иск к американской спортсменке за умышленную угрозу здоровью», — приводит слова Смирновой ТАСС.

Ранее в Федерации спортивной борьбы России сообщили, что операция Смирновой не потребуется.

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходит в Астане с 24 октября по 1 ноября.

Источник: ТАСС
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Сборная России по борьбе
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