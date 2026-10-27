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Борьба

Смирнову сняли с чемпионата мира по борьбе из-за травмы глаза

Никита Давыдов

Российская спортсменка Елизавета Смирнова не сможет продолжить выступление на чемпионате мира по борьбе в Астане из-за травмы роговицы глаза, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

В поединке 1/8 финала в весовой категории до 50 кг американка Морган Тернер попала россиянке пальцем в глаз и была дисквалифицирована. Смирнова вышла в четвертьфинал, однако врачи Объединенного мира борьбы (UWW) не разрешили ей продолжить соревнования из-за повреждения.

26-летнюю Смирнову доставили в больницу. Вопрос о необходимости операции пока остается открытым.

Смирнова является бронзовым призером чемпионата мира 2025 года и чемпионата Европы 2026 года.

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходит в Астане с 24 октября по 1 ноября. В соревнованиях по вольной, греко-римской и женской борьбе участвуют около 900 спортсменов. Медали разыгрываются в 30 весовых категориях.

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Сборная России по борьбе
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