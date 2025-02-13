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Сергей Степанов: «В Алма-Ате хочу взять реванш у Мнацаканяна»

Российский борец греко-римского стиля, выступающий в весовой категории до 77 кг, Сергей Степанов рассказал о предстоящей схватке на турнире PWL-8 c Айком Мнацаканяном из Болгарии.

«Конечно, хотелось бы взять реванш у Айка в Алма-Ате, хотя эта схватка с точки зрения отбора на чемпионат Европы уже ничего не будет решать. Мы уже начинаем подготовку к чемпионату Европы, а выступление на этом турнире станет одним из ее этапов. После этого мы отправимся на подготовительный сбор», — цитирует «РБ Спорт» Степанова.

Ранее Степанов проигрывал Мнацаканяну на одном из турниров PWL. Их реванш пройдет на турнире PWL-8 в Астане, главным событием которого станут схватки олимпийского чемпиона по вольной борьбе американца Кайла Снайдера против казахстанца Ризабека Айтмухана и россиянина Алихана Жабраилова.

Источник: РБ Спорт
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