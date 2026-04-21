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Сефершаев завоевал золото чемпионата Европы по греко-римской борьбе в третий раз

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 55 кг. Соревнования проходят в Тиране.

В финале Сефершаев победил представителя Грузии Вахтанга Логуа.

28-летний спортсмен завоевал золото чемпионата Европы в третий раз. Ранее он побеждал в 2021 и 2025 годах. На его счету также серебряная (2021) и бронзовая (2024) медали чемпионатов мира.

Чемпионат Европы по борьбе завершится 26 апреля. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.

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