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Сефершаев: «Будем пробовать отбираться в олимпийский состав. А сейчас цель — стать чемпионом мира»

Павел Лопатко

Трехкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе Эмин Сефершаев рассказал, что нацелен на победу на предстоящем чемпионате мира.

«Пока силы есть, будем бороться. Планы — до 2028 года бороться, а там уж как бог даст. Будем пробовать отбираться в олимпийский состав. А сейчас цель — стать чемпионом мира», — цитирует 28-летнего спортсмена ТАСС.

Об инциденте на прошлогоднем турнире в Загребе, откуда Сефершаев был вынужден уехать из-за проблем с визой, он даже не вспоминает. Борец назвал его жизненной ситуацией и недопониманием. Никакой злости или негатива у него в душе нет.

Борец также рассказал, что у него появился серьезный конкурент — действующий чемпион Европы до 23 лет Алибек Амиров. Сефершаев хорошо относится к смене поколений и считает, что только конкуренция рождает сильнейших.

Чемпионат мира пройдет в октябре 2026 года. На чемпионате Европы-2026 в Тиране спортсмен выиграл золото в весовой категории до 55 кг.

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Источник: ТАСС
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