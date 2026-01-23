Журова прокомментировала допуск молодых борцов к турнирам с флагом и гимном

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала допуск молодых борцов к турнирам с флагом и гимном.

«У тех стран, которые оголтело были против нас, больше нет шансов протестовать, бойкотировать, и мы потихоньку возвращаемся. Видимо, сразу всех не могут [допустить], а точечно по федерациям это возможно, — цитирует Журову ТАСС. — Понятно, что в каких-то федерациях русофобские настроения сохраняются. Например, в биатлоне. А управляющим советам и исполкомам других федераций, поскольку они неоднородные, тяжело держать оборону и голосовать против нас».

23 января Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских спортсменов до 24 лет к международным соревнованиям с флагом и гимном страны.

В феврале 2025 года россиянам разрешили выступать на турнирах под флагом UWW, до этого они участвовали в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее о допуске российских юных спортсменов с национальными символами объявили Международная федерация тяжелой атлетики (IWF), Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола (WBSC), Всемирная федерация керлинга (World Curling), Международная федерация конного спорта (FEI), Международная федерация фехтования (FIE) и Международная федерация волейбола (FIVB).

В декабре 2025 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к турнирам в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Данная рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.