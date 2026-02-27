Российские борцы выиграли три золотые медали на турнире в Тиране

Российский борец Алина Касабиева одержала победу на турнире в Тиране (Албания) в весовой категории до 65 кг.

В финальной схватке 23-летняя спортсменка победила Кристу Инце из Румынии.

Также на турнире золотые медали выиграли еще двое россиян — Сергей Степанов (до 77 кг), который в финале нанес поражение соотечественнику Евгению Байдусову, и Алан Остаев, победивший в решающем поединке представителя Грузии Лашу Гобадзе.

На счету Светланы Липатовой (до 59 кг) и Анастасии Сидельниковой (до 62 кг) серебряные награды — они уступили в финале норвежке Отели Аннетт Хоэи и американке Мэйси Эллен Килти соответственно.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.