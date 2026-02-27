Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба греко-римская
Борьба вольная Дзюдо Тхэквондо Самбо Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Борьба
Борьба греко-римская

27 февраля, 23:59

Российские борцы выиграли три золотые медали на турнире в Тиране

Алина Савинова

Российский борец Алина Касабиева одержала победу на турнире в Тиране (Албания) в весовой категории до 65 кг.

В финальной схватке 23-летняя спортсменка победила Кристу Инце из Румынии.

Также на турнире золотые медали выиграли еще двое россиян — Сергей Степанов (до 77 кг), который в финале нанес поражение соотечественнику Евгению Байдусову, и Алан Остаев, победивший в решающем поединке представителя Грузии Лашу Гобадзе.

На счету Светланы Липатовой (до 59 кг) и Анастасии Сидельниковой (до 62 кг) серебряные награды — они уступили в финале норвежке Отели Аннетт Хоэи и американке Мэйси Эллен Килти соответственно.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
ЦСКА подписал контракт на 3 года с Маратом Хайруллиным
Дмитриев анонсировал подписание соглашения о тоннеле под Беринговым проливом
Движение «Мемориал» и более 30 его структур признаны экстремистской организацией
Убийство студента Генри Новака в Великобритании привело к протестам. И вот почему
Разговор с собой. Фотопроект «СЭ» и Аделии Петросян
Братья Миранчуки заговорили про пляж и море, Карпин — про прессинг Буркина-Фасо и травмы, а Ибрагимов готовится к дебюту. Что сейчас происходит в сборной России 
Популярное видео
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Боб Хартли уходит после победы
Боб Хартли уходит после победы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мамиашвили — о Саладзе: «Наши встречи всегда носили ностальгический, братский характер»

Российские борцы завоевали три золотые медали в заключительный день турнира UWW
Новости
RSS RSS
Все новости