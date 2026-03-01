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1 марта, 22:35

Российские борцы завоевали три золотые медали в заключительный день турнира UWW

Алина Савинова

В Тиране (Албания) завершился рейтинговый турнир Объединенного мира борьбы (UWW).

Россияне, которые выступали в нейтральном статусе, в последний день соревнований завоевали три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.

Золото на счету Эмина Сефершаева (весовая категория до 55 кг), Артура Саргсяна (до 97 кг) и Марата Кампарова (до 130 кг).

Второе место в весовой категории до 82 кг занял Адлет Тюлюбаев, в той же весовой категории бронзу взял Ираклий Каландия. Также бронзовые награды в весовой категории до 60 кг завоевали Садык Лалаев и Сунер Конунов.

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