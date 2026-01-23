UWW допустил российских борцов до 24 лет до соревнований с национальными символами

Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских спортсменов до 24 лет до международных соревнований с флагом и гимном страны, сообщил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Бюро Объединенного мира борьбы приняло решение допустить российскую молодежь до 24 лет и младшие возрасты до участия в международных соревнованиях с флагом и гимном страны. Вопрос по взрослым пока остается открытым, он будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний бюро», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

В феврале 2025 года россиянам разрешили выступать на турнирах под флагом UWW, до этого они участвовали в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее о допуске российских юных спортсменов с национальными символами объявили Международная федерация тяжелой атлетики (IWF), Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола (WBSC), Всемирная федерация керлинга (World Curling), Международная федерация конного спорта (FEI), Международная федерация фехтования (FIE) и Международная федерация волейбола (FIVB).

В декабре 2025 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к турнирам в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Данная рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.