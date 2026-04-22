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Мамиашвили высоко оценил победы российских борцов на чемпионате Европы-2026

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поделился с «СЭ» мнением о победе российских борцов Сергея Емелина и Эмина Сефершаева на чемпионате Европы-2026 в Тиране (Албания).

«С огромным уважением поздравляю ребят! Емелин серьезно во второй схватке травмировал межреберную мышцу и боролся на уколах. И он не дал ни секунды себе расслабиться. А какую схватку выиграл Сефершаев у действующего чемпиона мира! Кстати, того чемпионата мира, который он просидел в кандалах у наших толерантных и демократичных партнеров. Этот мальчик грузин тогда выиграл чемпионат, а Сефершаев просидел в местах не столь отдаленных. Вчера состоялась их очная встреча, достойнейшая встреча двух мировых лидеров. Я уже видел, как Эмин ведет себя в стрессовой ситуации в условиях, когда ему были предъявлены безумные претензии. Я знаю, что это достойнейший, мужественный парень», — сказал Мамиашвили «СЭ».

В финальной схватке в весовой категории до 63 кг Емелин одержал победу над представителем Молдавии Виталием Еременко. Сефершаев завоевал золото в категории до 55 кг, победив грузина Вахтанга Лолуа.

Чемпионат Европы завершится 26 апреля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы.

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Михаил Мамиашвили
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