Борец Степанов: «На чемпионате Европы никого нельзя недооценивать»

Российский борец греко-римского стиля Сергей Степанов рассказал о подготовке к предстоящему чемпионату Европы.

«Сразу после турнира лиги PWL я поеду на сбор в Москву, где буду тренироваться две недели, потом поеду домой, потренируюсь дома и перед чемпионатом Европы проведу уже подводящий сбор в Москве. На чемпионате Европы никого нельзя недооценивать, потому что каждый соперник набирает обороты. Уже нет таких соперников, с которыми можно побороться с листа. Каждый борец хорош по-своему. Нужно ко всем готовиться и быть готовым к шестиминутной рубке», — цитирует Степанова Vprognoze.ru.

Чемпионат Европы по борьбе состоится с 7 по 13 апреля в Братиславе. Степанов отобрался на турнир благодаря победе на международных соревнованиях в Загребе.