Сергей Степанов: «Настраиваюсь показать достойный результат на чемпионате Европы»

Российский борец греко-римского стиля, выступающий в весовой категории до 77 кг, Сергей Степанов прокомментировал победу на турнире в Загребе, которая позволила ему отобраться на чемпионат Европы.

«В Загребе была достаточно серьезная конкуренция. Слабеньких соперников там не было. Получилось так, что мы с Сергеем Кутузовым сошлись в полуфинале. В этой схватке я отборолся уверенно и дальше планирую также четко выступать. Морально стало гораздо легче после того, как я узнал, что поеду на чемпионат Европы, потому что три года был запрет.

Я был невыездной и хотелось уже поскорее попасть куда-то за границу, чтобы побороться там и отобраться на крупный турнир. В Загребе мне сделали первый старт, он прошел очень хорошо, и теперь в дальнейшем буду готовиться к чемпионату Европы. Настраиваюсь и там показать достойный результат», — приводит «РБ Спорт» слова Степанова.

Степанов одержал победу на рейтинговом турнире в Загребе, одолев в финальной схватке венгра Золтана Леваи. В полуфинале Степанов выиграл схватку за место в команде на чемпионате Европы у Сергея Кутузова.