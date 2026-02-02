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2 февраля, 18:40

Мамиашвили — о Саладзе: «Наши встречи всегда носили ностальгический, братский характер»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи с уходом из жизни чемпиона мира 1981 года по греко-римской борьбе Михаила Саладзе.

«Тяжелейшая для всех нас потеря. Я попал в национальную сборную в 1983 году, и Саладзе уже был действующим чемпионом мира. Во многом мое сознание, как профессиональное, так и бытовое, формировалось на примере и тех принципах, которыми руководствовался Михаил. Он был очень добрым человеком, и мы сохраняли теплые отношения.

Наши встречи всегда носили ностальгический, братский характер. Говоря же о его спортивном статусе, отмечу, что он был чемпионом мира и выступал в тот период времени, когда лидерами были такие атлеты, как Николай Балбошин. И в такой конкурентной среде Саладзе смог не только попасть в сборную, но и стать чемпионом. Светлая ему память», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Саладзе — чемпион мира 1981 года в греко-римской борьбе в весовой категории до 100 кг, четырехкратный чемпион СССР (1976, 1979, 1981, 1982), дважды побеждал на Универсиаде (1973, 1981).

Антон Лемонджава

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Михаил Мамиашвили
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