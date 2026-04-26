Россияне выиграли медальный зачет чемпионата Европы по борьбе
Российские спортсмены заняли первое место в неофициальном медальном зачете на чемпионате Европы по борьбе.
В греко-римской борьбе россияне завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль. В женской борьбе у россиянок два серебра и четыре бронзы. На счету борцов вольного стиля шесть золотых, одна серебряная и две бронзовые награды.
Соревнования проходили в столице Албании — Тиране. Российские спортсмены выступали на чемпионате Европы под флагом Объединенного мира борьбы.
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