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26 апреля, 22:57

Россияне выиграли медальный зачет чемпионата Европы по борьбе

Алина Савинова

Российские спортсмены заняли первое место в неофициальном медальном зачете на чемпионате Европы по борьбе.

В греко-римской борьбе россияне завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль. В женской борьбе у россиянок два серебра и четыре бронзы. На счету борцов вольного стиля шесть золотых, одна серебряная и две бронзовые награды.

Соревнования проходили в столице Албании — Тиране. Российские спортсмены выступали на чемпионате Европы под флагом Объединенного мира борьбы.

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