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Федерация спортивной борьбы России оснастит более 1000 залов экипировкой до конца года

Руслан Минаев

На заседании исполкома Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), прошедшем 24 марта в Москве, обсудили стратегический вектор развития организации. Это было первое собрание после назначения Умара Кремлева председателем Попечительского совета.

Главное внимание уделили условиям для спортсменов и тренеров. До конца года по всей России планируется оснастить более 1000 залов современной экипировкой и инвентарем. Это, как отметили в федерации, создаст больше возможностей для тренировок и подготовки к соревнованиям на высшем уровне.

Также на заседании обсудили турниры. Кубок Ивана Ярыгина планируется вывести на новый уровень, сделав его масштабнее и зрелищнее, чем чемпионат мира. Кроме того, на ключевых чемпионатах России появятся серьезные призовые: фонд составит от 50 миллионов рублей.

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