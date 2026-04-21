Емелин стал трехкратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин завоевал золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в Тиране.

В финальной схватке в весовой категории до 63 килограммов Емелин одержал победу над представителем Молдавии Виталием Еременко. Ранее в категории до 55 килограммов золото турнира выиграл россиянин Эмин Сефершаев.

Емелину 30 лет, он стал трехкратным чемпионом Европы. Ранее спортсмен выигрывал турнир в 2018 и 2021 годах. Также на его счету бронзовая медаль Олимпийских игр в Токио, победа на чемпионате мира 2018 года и серебряная награда мирового первенства 2019 года.

Чемпионат Европы завершится 26 апреля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы.

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