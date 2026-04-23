Российские борцы греко-римского стиля выиграли медальный зачет чемпионата Европы

Российские борцы греко-римского стиля выиграли медальный зачет чемпионата Европы, проходящего в Тиране. Они завоевали 4 награды.

Эмин Сефершаев (весовая категория до 55 кг) и Сергей Емелин (до 63 кг) выиграли золотые медали, Адлет Тюлюбаев (до 82 кг) — серебряную, а Артур Саргсян (до 97 кг) — бронзу.

Вторыми в медальном зачете стали борцы из Азербайджана — 2-0-3. Третье место в медальном зачете у Армении — 1-1-3.