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2 февраля, 16:53

Чемпион мира 1981 года Саладзе умер от сердечной недостаточности

Причиной смерти чемпиона мира 1981 года советского борца Михаила Саладзе стала сердечная недостаточность, информирует ТАСС со ссылкой на Федерацию борьбы Грузии. Сообщается, что Саладзе попал в больницу несколько дней назад.

Прощание со спортсменом, который скончался в возрасте 72 лет, состоится 3 февраля в Сионском кафедральном соборе в Тбилиси.

Саладзе — чемпион мира 1981 года в греко-римской борьбе в весовой категории до 100 кг, четырехкратный чемпион СССР (1976, 1979, 1981, 1982), дважды побеждал на Универсиаде (1973, 1981).

Источник: ТАСС
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