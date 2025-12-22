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22 декабря 2025, 14:45

Мамиашвили о Есине: «Он всегда был профессионалом, настоящим учителем»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» поделился воспоминаниями о тренере Николе Есине.

Заслуженный тренер СССР по греко-римской борьбе скончался в возрасте 87 лет.

«Это тяжелейшая утрата, тем более когда лучшие годы и процесс становления неразрывно связаны с этим человеком. Он был тренером многих ребят, которые, если уж не состоялись как лидеры мировой борьбы, то они состоялись как личности, способные адекватно реагировать на вызовы. Николай Филиппович был учителем, тренером, педагогом и, конечно, человеком высочайшего интеллекта, умеющим определять приоритеты. Где нужно, он был отзывчивым и добрым, где нужно, он был жестким и очень требовательным, и самое главное, всегда был профессионалом, настоящим учителем», — сказал Мамиашвили «СЭ»

Николай Есин — заслуженный тренер СССР по греко-римской борьбе, возглавлял сборную СССР, а позднее — национальную команду России.

Елизавета Хатохина

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Сборная России по борьбе
Михаил Мамиашвили
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