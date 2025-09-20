Российский борец Саргсян стал серебряным призером чемпионата мира

Российский борец греко-римского стиля Артур Саргсян стал серебряным медалистом чемпионата мира. В финальной схватке в весовой категории до 97 кг 27-летний россиянин уступил Мохаммадхади Сарави из Ирана — олимпийскому чемпиону Игр-2024 в Париже.

Для Саргсяна это вторая медаль ЧМ в карьере, в 2021 году он стал бронзовым призером.

На турнире в Загребе российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы. На данный момент они завоевали 1 золотую, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.