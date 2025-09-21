Российские борцы завоевали 11 медалей на чемпионате мира

Российские борцы завоевали одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей на чемпионате мира. Турнир проходил в Загребе.

Чемпионом мира стал борец-вольник Заур Угуев (до 61 кг). Серебро — у вольников Аманула Гаджимагомедова (до 92 кг), Екатерины Воробьевой (до 55 кг), Алины Касабиевой (до 65 кг) и борца греко-римского стиля Артура Саргсяна (до 97 кг). Бронзу выиграли вольники Заурбек Сидаков (до 74 кг), Елизавета Смирнова (до 50 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг), Амина Танделова (до 62 кг), борцы греко-римского стиля Даниял Агаев (до 67 кг) и Милад Алирзаев (до 87 кг).

Чемпионат мира в Хорватии проходил с 13 по 21 сентября. Российские борцы выступали под флагом Объединенного мира борьбы.