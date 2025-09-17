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Захарова назвала нацизмом действия Хорватии против Сефершаева

Захарова одним словом отреагировала на угрозу депортации Сефершаева из Хорватии
Игнат Заздравин
Корреспондент
Мария Захарова.
Фото Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недопуск российского борца греко-римского стиля Эмина Сефершаева на чемпионат мира в Загребе.

Эмин Сефершаев.Российского борца Сефершаева чуть не депортировали из Хорватии! В ситуацию вмешался президент UWW

— Это нацизм, — приводит слова Захаровой matchtv.ru.

27-летний Сефершаев должен был выступить на чемпионате мира в Загребе. У него отозвали выданную 27 августа визу, его задержали и доставили в полицейский участок. Затем спортсмена отвезли к хорватско-сербской границе и передали Сербии, откуда он должен вылететь в Россию.

Источник: matchtv.ru
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