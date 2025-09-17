Захарова назвала нацизмом действия Хорватии против Сефершаева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недопуск российского борца греко-римского стиля Эмина Сефершаева на чемпионат мира в Загребе.

— Это нацизм, — приводит слова Захаровой matchtv.ru.

27-летний Сефершаев должен был выступить на чемпионате мира в Загребе. У него отозвали выданную 27 августа визу, его задержали и доставили в полицейский участок. Затем спортсмена отвезли к хорватско-сербской границе и передали Сербии, откуда он должен вылететь в Россию.