Девять членов женской сборной России по борьбе отправились на чемпионат Европы

Начальник отдела женской борьбы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Виталий Фельдшеров сообщил, что девять из десяти спортсменок женской сборной России по борьбе вылетели в Румынию для участия в чемпионате Европы.

«Вопрос по участию десятой, надеемся, будет решен в ближайшее время. Также решается вопрос по оформлению виз для спортсменов по греко-римской и вольной борьбе», — цитирует Фельдшерова РИА «Новости».

Соревнования по вольной борьбе на чемпионате Европы стартуют 16 февраля, по греко-римской борьбе — 12 февраля.

В пятницу стало известно, что нескольким российским спортсменам, в том числе олимпийским чемпионам Абдулрашиду Садулаеву и Зауру Угуеву, отказали в выдаче виз для участия в чемпионате Европы. Позже глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что задача изолировать российских борцов реализуется через невыдачу виз.