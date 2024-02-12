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12 февраля, 10:00

Девять членов женской сборной России по борьбе отправились на чемпионат Европы

Виктория Кравченко
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Начальник отдела женской борьбы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Виталий Фельдшеров сообщил, что девять из десяти спортсменок женской сборной России по борьбе вылетели в Румынию для участия в чемпионате Европы.

«Вопрос по участию десятой, надеемся, будет решен в ближайшее время. Также решается вопрос по оформлению виз для спортсменов по греко-римской и вольной борьбе», — цитирует Фельдшерова РИА «Новости».

Соревнования по вольной борьбе на чемпионате Европы стартуют 16 февраля, по греко-римской борьбе — 12 февраля.

В пятницу стало известно, что нескольким российским спортсменам, в том числе олимпийским чемпионам Абдулрашиду Садулаеву и Зауру Угуеву, отказали в выдаче виз для участия в чемпионате Европы. Позже глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что задача изолировать российских борцов реализуется через невыдачу виз.

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