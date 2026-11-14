Арман Царукян — Нейман Грейси: во сколько начало схватки на RAF Абу-Даби, где смотреть трансляцию
Арман Царукян и Нейман Грейси встретятся на международном турнире борцовской лиги Real American Freestyle (RAF) в субботу, 14 ноября. Соревнования пройдут на арене «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ). Схватка Царукяна и Грейси станет соглавным событием вечера. Главную встречу проведут Хамзат Чимаев и Крис Уайдман. Начало турнира RAF — в 19.00 по московскому времени.
Прямую трансляцию RAF Абу-Даби покажут на официальном YouTube-канале лиги. Эфир запланирован на 19.00 мск.
Царукян ранее уже выступал в RAF. В июле 2026 года он уступил Колби Ковингтону со счетом 3:5. Нейман Грейси в сентябре провел схватку с Шарабутдином Магомедовым на турнире RAF в Московской области и проиграл со счетом 3:11.
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