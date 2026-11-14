Хамзат Чимаев — Крис Уайдман: во сколько начало схватки на RAF Абу-Даби, где смотреть трансляцию

Хамзат Чимаев и Крис Уайдман встретятся в главном событии турнира Real American Freestyle (RAF) в субботу, 14 ноября. Борцовское противостояние пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало турнира RAF — в 19.00 по московскому времени. Противостояние Чимаева и Уайдмана станет заключительной схваткой вечера. Точное время выхода участников на ковер организаторы отдельно не объявили. Оно будет зависеть от продолжительности предыдущих встреч.

На кону схватки будет стоять титул RAF Crossover в полутяжелом весе. Изначально соперником Чимаева должен был стать Колби Ковингтон, однако американец снялся с турнира из-за травмы. О замене стало известно 9 ноября.

Международную трансляцию турнира организаторы анонсировали на официальном YouTube-канале RAF.

Чимаев ранее выступал в RAF против Диллона Дэниса, Тайрона Вудли и Гилберта Бернса. Для Уайдмана предстоящая схватка станет еще одним выступлением в борцовской лиге после дебюта в мае 2026 года.