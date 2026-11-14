Арман Царукян — Нейман Грейси: прямая трансляция схватки на RAF Абу-Даби

В субботу, 14 ноября, Арман Царукян встретится с Нейманом Грейси на турнире борцовской лиги Real American Freestyle (RAF). Соревнования состоятся на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

Царукян и Грейси проведут соглавную схватку вечера. Противостояние состоится по правилам спортивной борьбы, а не смешанных единоборств.

Прямая онлайн-трансляция турнира RAF Абу-Даби начнется 14 ноября в 19.00 по московскому времени.

Посмотреть соревнования можно будет на официальном YouTube-канале Real American Freestyle. Организаторы указали YouTube как площадку международного показа.

Схватка Армана Царукяна и Неймана Грейси пройдет перед главным событием — встречей Хамзата Чимаева с Крисом Уайдманом. Отдельное время начала соглавного противостояния не опубликовано.

Следить за результатами и новостями турнира можно в разделе единоборств «СЭ».