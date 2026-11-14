Авсарагова выиграла у экс-чемпионки UFC Пеньи на турнире RAF

Российский боец смешанных единоборств Диана Авсарагова одержала победу над бывшей чемпионкой UFC в легчайшем весе Джулианной Пеньей на турнире Real American Freestyle (RAF) в Абу-Даби.

28-летняя россиянка перевела соперницу на лопатки.

В смешанных единоборствах на счету Авсараговой 6 побед при одном поражении.

Турнир RAF проходит на «Этихад Арене», расположенной на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ). Главным событием вечера станет схватка Хамзата Чимаева и Криса Уайдмана — на кону титул RAF Crossover в полутяжелом весе.