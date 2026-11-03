Американец Снайдер: «Мне нравится на турнирах соревноваться с борцами из России, оттуда все мои главные соперники»

Олимпийский чемпион и пятикратный победитель мировых первенств, американец Кайл Снайдер в интервью «РИА Новости» на чемпионате мира в Астане сказал, что ему нравится соперничать с российскими борцами вольного стиля, а любимыми турнирами за пределами США являются соревнования, проводимые в России.

На мировом первенстве, проходившем в Астане с 24 октября по 1 ноября, Снайдер завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг. В четвертьфинале американец по дополнительному показателю одолел двукратного олимпийского чемпиона и шестикратного чемпиона мира, россиянина Абдулрашида Садулаева, который в итоге стал бронзовым призером турнира.

«Мне нравится на турнирах встречаться с российскими борцами. Мое любимое место для соревнований за пределами США — это Россия. Все мои главные соперники из России», — сказал Снайдер, отвечая на вопрос о своих предпочтениях в борьбе.

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