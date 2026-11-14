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Хамзат Чимаев — Крис Уайдман: прямая трансляция схватки RAF, смотреть онлайн 14 ноября 2026

Хамзат Чимаев — Крис Уайдман: прямая трансляция схватки на RAF Абу-Даби

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хамзат Чимаев.
Фото Getty Images

В субботу, 14 ноября, Хамзат Чимаев проведет схватку с Крисом Уайдманом на турнире Real American Freestyle в Абу-Даби (ОАЭ). Соревнования состоятся на «Этихад Арене» на острове Яс. Прямой эфир турнира RAF Абу-Даби начнется в 19.00 по московскому времени.

Чимаев и Уайдман встретятся в главном событии турнира, где разыграют титул RAF Crossover в полутяжелом весе. Первоначально соперником Чимаева значился Колби Ковингтон, но тот выбыл из карда.

Для международной аудитории организаторы предусмотрели трансляцию на официальном YouTube-канале RAF. Для просмотра не требуется подписка на американский Fox Nation. Доступ к видео может зависеть от региона.

Схватка Чимаева и Уайдмана завершит программу турнира. Точное время ее начала будет зависеть от продолжительности предыдущих противостояний.

RAF проводит соревнования по спортивной борьбе, поэтому встреча пройдет на ковре, а не в октагоне по правилам смешанных единоборств.

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Крис Вайдман
Хамзат Чимаев
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