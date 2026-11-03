Путин поздравил чемпионов мира по вольной борьбе Ибрагимова и Шериева

Президент России Владимир Путин поздравил победителей чемпионата мира по вольной борьбе 2026 года в Астане Ибрагима Ибрагимова (весовая категория до 70 кг) и Иналбека Шериева (до 74 кг).

«Поздравляю вас с триумфальным выступлением на чемпионате мира по вольной борьбе в Астане. Уверенно одолев серьезных соперников, вы ярко и убедительно продемонстрировали силу и твердость характера, отличную технику и мастерство, по праву стали победителем», — говорится в телеграмме Ибрагимову, опубликованной на сайте Кремля.

Путин пожелал спортсмену успехов и всего самого доброго.

Президент также поздравил Шериева.

«Примите поздравления с триумфом на чемпионате мира в Астане. Вы достойно продолжили блестящие победы своих товарищей, подтвердили высокий статус отечественной школы вольной борьбы. В схватках с опытными соперниками проявили недюжинную силу, выносливость и по-настоящему спортивный характер», — говорится в послании Шериеву, опубликованном на сайте Кремля.

В финале Ибрагимов победил Эрназара Акматалиева из Киргизии, а Шериев — Нуркожу Кайпанова из Казахстана.

Ранее золотые медали завоевали Алина Касабиева (до 65 кг) в женской борьбе и Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг) в вольной борьбе. Таким образом, российские спортсмены выиграли четыре золотые медали на турнире. Всего на их счету 14 наград.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max