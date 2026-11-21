Экс-чемпион UFC О'Мэлли дебютирует в борцовской лиге RAF поединком с Мораесом

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли проведет первый поединок в борцовской лиге Real American Freestyle (RAF). Его соперником станет бывший претендент на титул UFC Марлон Мораес.

Схватка состоится 19 декабря на турнире RAF 16 в Юниондейле (штат Нью-Йорк, США).

Для 32-летнего О'Мэлли это будет дебют в промоушене. 38-летний Мораес проведет вторую схватку в RAF. В первом выступлении 14 ноября на турнире в Абу-Даби бразилец уступил грузину Мерабу Двалишвили, который победил туше.

Последний бой по правилам ММА О'Мэлли провел в июне на турнире UFC Freedom 250, где победил Айманна Захаби техническим нокаутом во втором раунде. До этого, в январе, американец выиграл единогласным решением судей у Сонга Ядонга.

Главным событием RAF 16 станет титульная схватка в полутяжелом весе между Хамзатом Чимаевым и Рашадом Эвансом.