RAF Абу-Даби: кард, дата и время, где смотреть трансляцию
В субботу, 14 ноября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится международный турнир борцовской лиги Real American Freestyle (RAF). Соревнования пройдут на арене «Этихад Арена», расположенной на острове Яс. Начало турнира — в 19.00 по московскому времени.
Главным событием станет схватка Хамзата Чимаева с бывшим чемпионом UFC Крисом Уайдманом. Американец заменил Колби Ковингтона, который снялся с соревнований из-за травмы. В соглавном противостоянии Арман Царукян встретится с Нейманом Грейси.
Полный кард RAF Абу-Даби 14 ноября
Главное событие:
Хамзат Чимаев — Крис Уайдман. Титул RAF Crossover в полутяжелом весе.
Соглавное событие:
Арман Царукян — Нейман Грейси.
Остальные схватки:
- Забит Магомедшарипов — Гига Чикадзе.
- Абдулрашид Садулаев — Даурен Куруглиев.
- Кайл Дейк — Алп Арслан Бегенджов.
- Юрайя Фейбер — Саба Лазишвили.
- Джордан Барроуз — Азамат Нурикау.
- Кайл Снайдер — Шамиль Эрдоган.
- Муртаза Талха — Усама Эльсаиди.
- Диана Авсарагова — Джулианна Пенья.
- Мераб Двалишвили — Марлон Мораес.
- Захид Валенсия — Хидир Сайпудинов.
- Кеннеди Блейдс — Белла Мир.
Где смотреть RAF Абу-Даби 14 ноября
Прямая трансляция соревнований начнется в 19.00 мск на официальном YouTube-канале Real American Freestyle, который организаторы указали в качестве международной площадки для просмотра турнира.
Следить за результатами турнира, новостями и выступлениями известных бойцов можно в разделе единоборств на сайте «СЭ».