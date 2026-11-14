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RAF Абу-Даби: кард, дата и время, где смотреть трансляцию

RAF Абу-Даби: кард, дата и время, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Абдулрашид Садулаев.
Фото Федерация спортивной борьбы России

В субботу, 14 ноября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится международный турнир борцовской лиги Real American Freestyle (RAF). Соревнования пройдут на арене «Этихад Арена», расположенной на острове Яс. Начало турнира — в 19.00 по московскому времени.

Главным событием станет схватка Хамзата Чимаева с бывшим чемпионом UFC Крисом Уайдманом. Американец заменил Колби Ковингтона, который снялся с соревнований из-за травмы. В соглавном противостоянии Арман Царукян встретится с Нейманом Грейси.

Полный кард RAF Абу-Даби 14 ноября

Главное событие:

Хамзат Чимаев — Крис Уайдман. Титул RAF Crossover в полутяжелом весе.

Соглавное событие:

Арман Царукян — Нейман Грейси.

Остальные схватки:

  • Забит Магомедшарипов — Гига Чикадзе.
  • Абдулрашид Садулаев — Даурен Куруглиев.
  • Кайл Дейк — Алп Арслан Бегенджов.
  • Юрайя Фейбер — Саба Лазишвили.
  • Джордан Барроуз — Азамат Нурикау.
  • Кайл Снайдер — Шамиль Эрдоган.
  • Муртаза Талха — Усама Эльсаиди.
  • Диана Авсарагова — Джулианна Пенья.
  • Мераб Двалишвили — Марлон Мораес.
  • Захид Валенсия — Хидир Сайпудинов.
  • Кеннеди Блейдс — Белла Мир.

Где смотреть RAF Абу-Даби 14 ноября

Прямая трансляция соревнований начнется в 19.00 мск на официальном YouTube-канале Real American Freestyle, который организаторы указали в качестве международной площадки для просмотра турнира.

Следить за результатами турнира, новостями и выступлениями известных бойцов можно в разделе единоборств на сайте «СЭ».

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Арман Царукян
Хамзат Чимаев
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