Шериеву подарили три квартиры и скакуна за победу на чемпионате мира по борьбе

Российский борец вольного стиля Иналбек Шериев получил в подарок три квартиры и скакуна кабардинской породы за победу на чемпионате мира по борьбе в Астане, сообщает РИА «Новости».

На ЧМ в финальной схватке в весовой категории до 74 килограммов 23-летний россиянин победил представляющего Казахстан Нуркожу Кайпанова со счетом 10:4.

По данным источника, Шериев получил презенты в родном Терском районе Кабардино-Балкарии после возвращения с турнира. Его поздравили председатель парламента республики Татьяна Егорова, вице-премьер правительства республики Марат Хубиев, олимпийские чемпионы по борьбе Мурат Карданов и Асланбек Хуштов. Также борцу присвоили звание заслуженного работника физкультуры и спорта КБР.

Ценные подарки и денежное вознаграждения получили и тренеры Шериева: Анзор Уришев и Анзор Хачимахов

Чемпионат мира по борьбе состоялся в Астане (Казахстан) с 24 октября по 1 ноября. Сборная России завоевала на турнире 14 медалей, включая четыре золотых награды.