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Шериеву подарили три квартиры и скакуна за победу на чемпионате мира по борьбе

Сергей Филин

Российский борец вольного стиля Иналбек Шериев получил в подарок три квартиры и скакуна кабардинской породы за победу на чемпионате мира по борьбе в Астане, сообщает РИА «Новости».

На ЧМ в финальной схватке в весовой категории до 74 килограммов 23-летний россиянин победил представляющего Казахстан Нуркожу Кайпанова со счетом 10:4.

По данным источника, Шериев получил презенты в родном Терском районе Кабардино-Балкарии после возвращения с турнира. Его поздравили председатель парламента республики Татьяна Егорова, вице-премьер правительства республики Марат Хубиев, олимпийские чемпионы по борьбе Мурат Карданов и Асланбек Хуштов. Также борцу присвоили звание заслуженного работника физкультуры и спорта КБР.

Ценные подарки и денежное вознаграждения получили и тренеры Шериева: Анзор Уришев и Анзор Хачимахов

Абдулрашид Садулаев.Садулаев проиграл Снайдеру, но Россия взяла четыре золота. Итоги чемпионата мира по борьбе

Чемпионат мира по борьбе состоялся в Астане (Казахстан) с 24 октября по 1 ноября. Сборная России завоевала на турнире 14 медалей, включая четыре золотых награды.

Источник: РИА «Новости»
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