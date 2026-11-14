Садулаев нанес поражение Куруглиеву на турнире в Абу-Даби

Российский борец Абдулрашид Садулаев победил представителя Греции Даурена Куруглиева на турнире Real American Freestyle (RAF) в Абу-Даби.

Схватка завершилась со счетом 8:5 в пользу 30-летнего россияна по решению судей.

Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020), а также шестикратным чемпионом мира по борьбе.

Турнир RAF проходит на «Этихад Арене», расположенной на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ). Главным событием вечера станет схватка Хамзата Чимаева и Криса Уайдмана, на кону — титул RAF Crossover в полутяжелом весе.