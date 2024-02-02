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2 февраля, 11:16

Российский борец Жамалов принял решение выступать за сборную Узбекистана

Руслан Минаев
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Российский борец вольного стиля Разамбек Жамалов принял решение сменить спортивное гражданство. 25-летний атлет будет выступать за сборную Узбекистана.

«Федерация спортивной борьбы России пошла навстречу спортсмену. К сожалению, в последние три года его системно преследовали очень серьезные травмы, он практически не смог участвовать в конкуренции за лидерство. И он принял такое решение», — цитирует главу Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили РИА «Новости Спорт».

Жамалов является обладателем Кубка мира-2020, чемпионом России 2020 и 2022 годов в весовой категории до 74 кг.

Источник: РИА
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