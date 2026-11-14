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Саба Лазишвили — Юрайя Фейбер: результат схватки на турнире RAF 14 в Абу-Даби 14 ноября 2026

Саба Лазишвили победил Юрайю Фейбера на турнире RAF 14

Руслан Минаев

Грузинский борец вольного стиля Саба Лазишвили одержал победу над бывшим претендентом на титул UFC Юрайей Фейбером на турнире RAF 14 в Абу-Даби (ОАЭ).

21-летний грузин победил 46-летнего американца со счетом 12:7. Для Лазишвили, который является другом бывшего чемпиона UFC Мераба Двалишвили, эта схватка стала дебютной в лиге. Изначально соперником Фейбера должен был стать россиянин Умар Нурмагомедов, однако после массовой драки в Абу-Даби его исключили из карда. На замену вышел Лазишвили.

11 ноября в одном из отелей Абу-Даби произошел конфликт между Усманом Нурмагомедовым, Двалишвили и их окружением. Полиция задержала десять человек. По итогам разбирательства восьмерых приговорили к шести месяцам заключения и штрафам. Двалишвили и Лазишвили были освобождены из-под стражи и получили разрешение выступить на турнире.

Мераб Двалишвили. Мераб попросил освободить Нурмагомедовых, Саба отыгрался с 2:5. Как грузины выступили на RAF после драки в ОАЭ

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