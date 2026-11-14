Саба Лазишвили победил Юрайю Фейбера на турнире RAF 14

Грузинский борец вольного стиля Саба Лазишвили одержал победу над бывшим претендентом на титул UFC Юрайей Фейбером на турнире RAF 14 в Абу-Даби (ОАЭ).

21-летний грузин победил 46-летнего американца со счетом 12:7. Для Лазишвили, который является другом бывшего чемпиона UFC Мераба Двалишвили, эта схватка стала дебютной в лиге. Изначально соперником Фейбера должен был стать россиянин Умар Нурмагомедов, однако после массовой драки в Абу-Даби его исключили из карда. На замену вышел Лазишвили.

11 ноября в одном из отелей Абу-Даби произошел конфликт между Усманом Нурмагомедовым, Двалишвили и их окружением. Полиция задержала десять человек. По итогам разбирательства восьмерых приговорили к шести месяцам заключения и штрафам. Двалишвили и Лазишвили были освобождены из-под стражи и получили разрешение выступить на турнире.