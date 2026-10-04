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Чемпионат мира по дзюдо 2026 4 октября: расписание, время начала, россияне

Чемпионат мира по дзюдо 4 октября: расписание первого дня и время начала

Василий Рогов

В воскресенье, 4 октября, в Баку стартует чемпионат мира по дзюдо 2026 года. Первый соревновательный день пройдет на Национальной гимнастической арене. Медали разыграют в двух весовых категориях: до 60 кг у мужчин и до 48 кг у женщин. Индивидуальная часть чемпионата мира продлится до 10 октября, а 11 октября состоится турнир смешанных команд.

Предварительный блок 4 октября начнется в 11.30 по местному времени. Баку опережает Москву на один час, поэтому для российских зрителей старт соревнований запланирован на 10.30 мск. Финальный блок начнется в 18.00 по времени Баку — в 17.00 мск. Именно в нем определятся чемпионы и призеры первого дня.

Расписание чемпионата мира по дзюдо 4 октября, время московское

10.30 — предварительные схватки, мужчины до 60 кг и женщины до 48 кг.
17.00 — финальный блок в категориях до 60 кг у мужчин и до 48 кг у женщин.

В мужской категории до 60 кг в официальной заявке IJF значатся 43 дзюдоиста, в женской категории до 48 кг — 38 спортсменок. Россию в первый день представят три человека. В категории до 60 кг выступит Айюб Блиев, получивший четвертый номер посева и занимающий четвертое место в мировом рейтинге. В весе до 48 кг заявлены Сабина Гилязова и Марина Воробьева. Гилязова посеяна под третьим номером и занимает третью строчку мирового рейтинга, Воробьева находится на десятой позиции.

В индивидуальный турнир чемпионата мира заявлены 622 дзюдоиста из 93 стран. Всего за семь дней личных соревнований будут разыграны 14 комплектов наград — по семь в мужских и женских весовых категориях.

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