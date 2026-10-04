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Чемпионат мира 2026 по дзюдо: медальный зачет на 4 октября

ЧМ-2026 по дзюдо, медальный зачет на 4 октября: Япония лидирует, Россия — пятая

В воскресенье, 4 октября, на чемпионате мира-2026 разыграли награды в двух весовых категориях — до 60 кг у мужчин и до 48 кг у женщин.

У России после первого дня турнира 1 бронза.

Медальный зачет после первого дня

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Япония 1 0 1 2
2 Азербайджан 1 0 0 1
3 Италия 0 1 0 1
3 Казахстан 0 1 0 1
5 Франция 0 0 1 1
5 Грузия 0 0 1 1
5 Россия 0 0 1 1

ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. Участие в турнире принимают 93 страны и 622 спортсмена.

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