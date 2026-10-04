ЧМ-2026 по дзюдо, медальный зачет на 4 октября: Япония лидирует, Россия — пятая
В воскресенье, 4 октября, на чемпионате мира-2026 разыграли награды в двух весовых категориях — до 60 кг у мужчин и до 48 кг у женщин.
У России после первого дня турнира 1 бронза.
Медальный зачет после первого дня
|Место
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Япония
|1
|0
|1
|2
|2
|Азербайджан
|1
|0
|0
|1
|3
|Италия
|0
|1
|0
|1
|3
|Казахстан
|0
|1
|0
|1
|5
|Франция
|0
|0
|1
|1
|5
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|5
|Россия
|0
|0
|1
|1
ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. Участие в турнире принимают 93 страны и 622 спортсмена.
Новости