ЧМ-2026 по дзюдо, медальный зачет на 4 октября: Япония лидирует, Россия — пятая

В воскресенье, 4 октября, на чемпионате мира-2026 разыграли награды в двух весовых категориях — до 60 кг у мужчин и до 48 кг у женщин.

У России после первого дня турнира 1 бронза.

Медальный зачет после первого дня

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Япония 1 0 1 2 2 Азербайджан 1 0 0 1 3 Италия 0 1 0 1 3 Казахстан 0 1 0 1 5 Франция 0 0 1 1 5 Грузия 0 0 1 1 5 Россия 0 0 1 1

ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. Участие в турнире принимают 93 страны и 622 спортсмена.