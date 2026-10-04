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Гилязова выиграла бронзу на чемпионате мира по дзюдо в Баку

Гилязова выиграла бронзу на чемпионате мира по дзюдо в Баку

Сергей Ярошенко

Россиянка Сабина Гилязова стала бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Баку.

В схватке за третье место в весовой категории до 48 кг 32-летняя Гилязова победила соотечественницу Марину Воробьеву.

Гилязова является серебряным призером чемпионата Европы 2026 года, а также двукратным бронзовым призером европейских первенств 2021 и 2023 годов.

Чемпионат мира завершится 11 октября. Российские дзюдоисты выступают на турнире с национальной символикой.

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