Расписание чемпионата мира по дзюдо-2026
Чемпионат мира по дзюдо-2026 пройдет в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. «СЭ» предлагает ознакомиться с расписанием турнира. Время начала — московское.
Расписание чемпионата мира по дзюдо-2026
4 октября (воскресенье)
10.30. Мужчины до 60 кг. Женщины до 48 кг
5 октября (понедельник)
9.00. Мужчины до 66 кг. Женщины до 52 кг
6 октября (вторник)
9.30. Мужчины до 73 кг. Женщины до 57 кг
7 октября (среда)
9.30. Мужчины до 81 кг. Женщины до 63 кг
8 октября (четверг)
9.30. Мужчины до 90 кг. Женщины до 70 кг
9 октября (пятница)
9.30. Мужчины до 100 кг. Женщины до 78 кг
10 октября (суббота)
10.30. Мужчины свыше 100 кг. Женщины свыше 78 кг
11 октября (воскресенье)
8.30. Смешанные командные соревнования
С 4 по 11 октября начало финальных блоков — в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире смотреть трансляции можно на телеканалах холдинга «Матч ТВ».
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