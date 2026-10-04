Расписание чемпионата мира по дзюдо-2026

Чемпионат мира по дзюдо-2026 пройдет в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. «СЭ» предлагает ознакомиться с расписанием турнира. Время начала — московское.

Расписание чемпионата мира по дзюдо-2026

4 октября (воскресенье)

10.30. Мужчины до 60 кг. Женщины до 48 кг

5 октября (понедельник)

9.00. Мужчины до 66 кг. Женщины до 52 кг

6 октября (вторник)

9.30. Мужчины до 73 кг. Женщины до 57 кг

7 октября (среда)

9.30. Мужчины до 81 кг. Женщины до 63 кг

8 октября (четверг)

9.30. Мужчины до 90 кг. Женщины до 70 кг

9 октября (пятница)

9.30. Мужчины до 100 кг. Женщины до 78 кг

10 октября (суббота)

10.30. Мужчины свыше 100 кг. Женщины свыше 78 кг

11 октября (воскресенье)

8.30. Смешанные командные соревнования

С 4 по 11 октября начало финальных блоков — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире смотреть трансляции можно на телеканалах холдинга «Матч ТВ».