Бокс/ММА

28 июня, 08:43

Василий Пельмень лишился титула чемпиона Power Slap

Камила Абдурахманова
корреспондент
Василий Пельмень Камоцкий и американец Дейн Вернс.
Фото Power Slap

В ночь на 28 июня в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по пощеинам Power Slap 13. В главном событии вечера встретились российский чемпион в супертяжелом весе Василий Пельмень Камоцкий и американец Лейн Вернс.

Поединок завершился победой Вернса по решению большинства судей (48-46, 48-46, 47-47). Камоцкий потерял титул, который он получил в январе 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В первом их бою, который состоялся в октябре 2024-го, была зафиксирована ничья.

Василий &laquo;Пельмень&raquo; Камоцкий.«Уйду из спорта — открою курсы для девушек, как мужа вырубить». Интервью чемпиона по пощечинам Василия Пельменя

  • Иванова Кира

    "состоялся турнир по пощеинам"....Они по шеям друг друга били? А кто чемпионы мира по подзатыльникам и поджопникам?

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Гамбургер победил пельменя(( Может Лёню Слуцкого выставим или он похудел...Дацика надо, он за любой кипиш, кроме голодовки.

    28.06.2025

  • Спринт

    Пельменя зовут не Василька, а Лёнчик физручок соседского дворика .. **

    28.06.2025

