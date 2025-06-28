Василий Пельмень лишился титула чемпиона Power Slap

В ночь на 28 июня в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по пощеинам Power Slap 13. В главном событии вечера встретились российский чемпион в супертяжелом весе Василий Пельмень Камоцкий и американец Лейн Вернс.

Поединок завершился победой Вернса по решению большинства судей (48-46, 48-46, 47-47). Камоцкий потерял титул, который он получил в январе 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В первом их бою, который состоялся в октябре 2024-го, была зафиксирована ничья.